Про головне: Нові члени Вищої ради правосуддя. Київ та Львів можуть потрапити у червону зону

20:20

У випуску "Про головне" за 10 березня – З'їзд суддів обрав нових членів Вищої ради правосуддя, попри усі обурення громадськості та європейських партнерів. У 4 регіонах України діють обмеження червоної зони. Однак, карантин можуть ввести також на Київщині та Львівщині.