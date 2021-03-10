У випуску "Про головне" за 10 березня – З'їзд суддів обрав нових членів Вищої ради правосуддя, попри усі обурення громадськості та європейських партнерів. У 4 регіонах України діють обмеження червоної зони. Однак, карантин можуть ввести також на Київщині та Львівщині.

Також у випуску: До президента звернулися депутати Рівненської міськради із закликом заборонити діяльність партій "Опозиційної платформи – За життя". Таке ж прохання виникло у Чернівецькій та Хмельницькій міськрадах. У Києві та Львові зареєстровали петицію за заборону партії.