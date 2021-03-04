У випуску "Про головне" за 4 березня – Україну накрила нова хвиля коронавірусу –недужих уже 10 тисяч, померлих – 200. На фасаді словацького консульства симетрично відповіли на образу в бік України.

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За тиждень, відколи Україна має вакцину від коронавірусу, нею щепилися вже майже 10 тисяч українців. На Прикарпатті вже фіксують новий штам – британський.

Повний випуск "Про головне" за 4 березня на 24 каналі: