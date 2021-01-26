Про головне: Народовладдя для українців. Новий президентський рейтинг

19:55

У випуску програми "Про головне" за 26 січня – Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ініціативу підтримали 255 депутатів. Опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить про падіння популярності Володимира Зеленського серед українців. Наразі за чинного президента проголосували б 19,8% громадян, які визначилися з вибором.