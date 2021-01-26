У випуску програми "Про головне" за 26 січня – Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ініціативу підтримали 255 депутатів. Опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить про падіння популярності Володимира Зеленського серед українців. Наразі за чинного президента проголосували б 19,8% громадян, які визначилися з вибором.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Україні спростили процедуру розгляду законопроєктів щодо вакцинації проти COVID-19. Зокрема, 28 січня 2021 року Верховна Рада розгляне проєкт закону, який дозволить використовувати препарати міжнародних фармакологічних компаній.