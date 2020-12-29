У випуску "Про головне" за 29 грудня – скандального забудовника Максима Микитася підозрюють у причетності до викрадення юриста. Водночас детективи НАБУ не володіють такою інформацією. У Міненерго підвищили ціну на електроенергію. Там пояснили, що зміни дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Українці вже активно готуються до зустрічі 2021 року. Експерти підрахували, скільки коштуватиме святковий новорічний стіл.