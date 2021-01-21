Про головне: Медведчук взявся за полонених. Пожежа у будинку пристарілих у Харкові
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У випуску програми "Про головне" за 21 січня – Росія нібито має намір передати не Україні, а куму Володимир Путіна – Віктору Медведчуку – укураїнських полонених. У Харкові згорів приватний будинок для літніх людей, в результаті загинули 15 його мешканців.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Новий президент США Джо Байден практично одразу після інавгурації оголосив про новий курс держави. Розвертає країну чи на 180 градусів. Найбільше у пресі обговорюють налагодження відносин з Китаєм та врегулювання політичного конфлікту з Іраном.
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