Про головне: Масштабна пожежа на Миколаївщині. Коаліція "Слуги народу" і "Батьківщини"

20:38

У випуску програми "Про головне" за 2 лютого – на Миколаївщині підпалили "Епіцентр", одного палія затримали, іншому вдалось втекти. Їм загрожує довічне ув'язнення. Після виключення Дубінського із фракції, "слуги" можуть не дотримуватись рішень монобільшості й об'єднатись в коаліцію з "Батьківщиною".