Про головне: Масштабна пожежа на Миколаївщині. Коаліція "Слуги народу" і "Батьківщини"
У випуску програми "Про головне" за 2 лютого – на Миколаївщині підпалили "Епіцентр", одного палія затримали, іншому вдалось втекти. Їм загрожує довічне ув'язнення. Після виключення Дубінського із фракції, "слуги" можуть не дотримуватись рішень монобільшості й об'єднатись в коаліцію з "Батьківщиною".
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
У Росії оголосили вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Під судом зібрались мітингувальники, понад 300 протестувальників затримали. Будівлю суду огородили металевим парканом та привезли десятків бійців ОМОНу.
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