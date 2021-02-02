У випуску програми "Про головне" за 2 лютого – на Миколаївщині підпалили "Епіцентр", одного палія затримали, іншому вдалось втекти. Їм загрожує довічне ув'язнення. Після виключення Дубінського із фракції, "слуги" можуть не дотримуватись рішень монобільшості й об'єднатись в коаліцію з "Батьківщиною".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Росії оголосили вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Під судом зібрались мітингувальники, понад 300 протестувальників затримали. Будівлю суду огородили металевим парканом та привезли десятків бійців ОМОНу.