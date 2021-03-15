У випуску "Про головне" за 15 березня – в РНБО планують перевірити, як видавали ліцензії на користування родовищами. Суддю Миколу Чауса, який ховав 150 тисяч доларів хабара у скляних банках і втік до Кишинева можуть повернути до України.

Також у випуску: Спочатку Олександр Дубінський потрапив під санкції США за втручання у вибори американського президента, наразі "Слуги народу" виключили його із партії. Зокрема, депутата виключили із політсили через порушення статуту.