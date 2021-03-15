Про головне: Махінації з надрами в Україні. Відмова Чаусу в політпритулку
У випуску "Про головне" за 15 березня – в РНБО планують перевірити, як видавали ліцензії на користування родовищами. Суддю Миколу Чауса, який ховав 150 тисяч доларів хабара у скляних банках і втік до Кишинева можуть повернути до України.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Спочатку Олександр Дубінський потрапив під санкції США за втручання у вибори американського президента, наразі "Слуги народу" виключили його із партії. Зокрема, депутата виключили із політсили через порушення статуту.
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