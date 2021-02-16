У випуску "Про головне" за 16 лютого – на Прикарпатті фіксують стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. СБУ оголосила пропагандисту Анатолію Шарію про підозру, бо має підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

Також у випуску: Росія збільшує свою військову присутність в Криму. З моменту окупації військово-морські сили Федерації збільшили свою присутність на півострові на 45%. Тепер Крим можна назвати найпотужнішою військовою базою Росії.