У випуску програми "Про головне" за 11 січня – українці вже 4 день живуть в умовах локдауна. Наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 покращилася, але слід готуватися до її погіршення. У США після захоплення Капітолію важливі події не вщухають. Зокрема, в країні вимагають імпічменту Дональда Трампа.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Українці почали виходити на мітинги через збільшення тарифів на газ та електроенергію. Водночас депутати від фракції "Слуга народу" мають намір зустрітися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити вирішення цієї проблеми.