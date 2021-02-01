Про головне: 198 голосів за виключення Дубінського. Питання в інтерв'ю Зеленського
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У випуску програми "Про головне" за 1 лютого – Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". За попередньою інформацією, за відповідну ініціативу проголосували 198 депутатів. Володимир Зеленський дав інтерв'ю іноземним ЗМІ. Мовилося про членство України в НАТО, президента США Байдену та відмову від ядерної зброї
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Перший президент України прокоментував основні тези Володимира Зеленського в інтерв'ю Axios. Леонід Кравчук висловив свою думку щодо позиції президента.
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