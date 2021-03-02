У випуску "Про головне" за 2 березня – Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. США слідом за Євросоюзом застосували санкції щодо Росії через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Також у випуску: Володимир Зеленський отримав щеплення від COVID-19 під час робочої поїздки на Донбас. Разом з президентом вакцинувалися й українські захисники.