У випуску "Про головне" за 5 лютого – заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував 1 мільйон 900 тисяч гривень виграшу в лотерею від 6 різних фірм. Опозиціонера Олексія Навального судять вдруге за тиждень. Цього разу – за наклеп на ветерана.

Також у випуску: У Верховній Раді пропонують заборонити працювати в стінах парламенту журналістам телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.