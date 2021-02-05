Про головне: Депутат "виграв" 2 мільйона в лотереї. Другий суд над Навальним
У випуску "Про головне" за 5 лютого – заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Максим Павлюк задекларував 1 мільйон 900 тисяч гривень виграшу в лотерею від 6 різних фірм. Опозиціонера Олексія Навального судять вдруге за тиждень. Цього разу – за наклеп на ветерана.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
У Верховній Раді пропонують заборонити працювати в стінах парламенту журналістам телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK.
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