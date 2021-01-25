У випуску програми "Про головне" за 25 січня – чиновники переконані, що локдаун стабілізував ситуацію і розвантажив медичну систему та медпрацівників. Однак попри таки й оптиміз епідеміологи б'ють на сполох. На Майдані українців вийшли вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції гідності.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Народні обранці визначилися з планами на цей пленарний тиждень. Серед головних питань, які обговорять у Верховній Раді, є закон про народовладдя, скасування трудових книжок та реформа СБУ.