Про головне: Чому епідеміологи б'ють на сполох. Вшанування загиблих на Майдані
У випуску програми "Про головне" за 25 січня – чиновники переконані, що локдаун стабілізував ситуацію і розвантажив медичну систему та медпрацівників. Однак попри таки й оптиміз епідеміологи б'ють на сполох. На Майдані українців вийшли вшанувати пам'ять загиблих учасників Революції гідності.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
Народні обранці визначилися з планами на цей пленарний тиждень. Серед головних питань, які обговорять у Верховній Раді, є закон про народовладдя, скасування трудових книжок та реформа СБУ.
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