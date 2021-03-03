У випуску "Про головне" за 2 березня – Президент України Володимир Зеленський запросив главу США Джо Байдена до України на святкування 30 річниці Незалежності. Рівно рік тому в Україні зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом.

Також у випуску: Нардепи у Раді збирали підписи, вимагаючи провести позачергову сесію. На ній мали б розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. З невідомих причин збір призупинили.