Про головне: Байдена запросили в Україну. COVID-19 в Україні вже рік
У випуску "Про головне" за 2 березня – Президент України Володимир Зеленський запросив главу США Джо Байдена до України на святкування 30 річниці Незалежності. Рівно рік тому в Україні зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Нардепи у Раді збирали підписи, вимагаючи провести позачергову сесію. На ній мали б розглянути звільнення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. З невідомих причин збір призупинили.
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