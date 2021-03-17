Про головне: Байден вважає Путіна вбивцею. Нові штрафи ПДР
У випуску "Про головне" за 17 березня – президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав очільника Кремля Володимира Путіна вбивцею. В Україні посилили штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Партія "Слуга народу" проситиме Президента України Володимира Зеленського вдруге балотуватися на посаду. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія.
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