Про головне: Байден назвав конкурентів. Стратегія воєнної безпеки України

19:45

У випуску "Про головне" за 26 березня – Джо Байден запевнив, що саме Китай є найбільшим конкурентом США, а також недвозначно натякнув – Росії не варто навіть називати себе якоюсь передовою державою. Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Згідно з нею, військова безпека – це всеосяжна або комплексна оборона.