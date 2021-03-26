Про головне: Байден назвав конкурентів. Стратегія воєнної безпеки України
У випуску "Про головне" за 26 березня – Джо Байден запевнив, що саме Китай є найбільшим конкурентом США, а також недвозначно натякнув – Росії не варто навіть називати себе якоюсь передовою державою. Володимир Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України. Згідно з нею, військова безпека – це всеосяжна або комплексна оборона.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
Понад 70% українців вважають Росію агресором. Майже стільки ж вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення Криму. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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