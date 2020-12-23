У випуску програми "Про головне" за 22 грудня – статистика каже, що через сніг по всій країні сталося майже 600 ДТП та 8 людей, на жаль, загинули. Ще є декілька десятків травмовані внаслідок негоди. У Харкові 23 грудня пройшов похорон міського голови Геннадія Кернеса.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Держекоінспекції провели рейд по новорічних ярмарках. Вони розповіли, як відрізнити легальну ялинку від тої, яку незаконно зрубали. Україна наразі не планує припиняти авіасполучення з Великою Британією та іншими країнами через виявлений там новий штам коронавірусу. У Мінінфраструктури заявляють, що рейси виконують переважно для повернення українців з навчання на різдвяні канікули.