У випуску "Про головне" за 8 лютого – вже найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech в рамках ініціативи COVAX. Ними вакцинуватимуть медиків. ОПЗЖ мріє оголосити Володимирові Зеленському імпічмент. Все через блокування медведчуківських телеканалів.

Також у випуску: Українські міста засипало снігом. Подекуди за ніч випало до 30 сантиметрів, а на дорогах утворилася ожеледиця. Негода спричинила безліч проблем як для містян, так і для місцевої влади.