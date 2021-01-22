У випуску програми "Про головне" за 22 січня – в Україні відсвяткували 102 річницю Дня соборності України й пандемія цьому не завадила. В кожному регіоні вшановували пам'ять загиблих героїв. Розслідування Навального про палац Путіна набрало 58 мільйонів переглядів за 3 дні.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: 23 січня оголосили загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в Харкові. Пожежа 21 січня забрала 15 життів. Ще 5 постраждалих опинились в лікарні.