Поки не буде погоджено план, про дату нормандської зустрічі говорити не слід, – Кравчук

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" навряд може відбутись у квітні. На думку голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, завданням номер один є погодження мирного плану щодо врегулювання ситуації на Донбасі. А російська сторона щодо документа поки мовчить.

Про це Кравчук повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Лише після узгодження плану можна розпочати домовленості щодо дати нормандської зустрічі, каже голова делегації.

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Поки що Росія мовчить, – Кравчук

Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить, то говорити про зустріч на вищому рівні – немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі,

– додав Кравчук.

Раніше саме Кравчук повідомляв, що, можливо, лідери Франції, Росії, України та Німеччини таки зберуться за одним столом переговорів у квітні. Проте жодних офіційних підтверджень цьому не було.

У Росії план – вже на столі, – Єрмак

Зазначимо, що німецькі та французькі партнери запропонували план щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона його доопрацювала. У Росії, натомість, назвали документ "міфом".

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Як наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, у Кремлі план таки бачили. Такі висновки можна зробити, оскільки деякі положення документа уже опублікували російські ЗМІ.