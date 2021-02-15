Призначення Вітренка та звільнення Уруського: чи обговорювали це "слуги"

15 лютого 2021 , 21:59
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Джерело:

24 канал

"Слуги народу" на засідані фракції нібито не обговорювали третю спробу призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Однак це питання таки може з'явитись у порядку денному сесії Ради.

Щоправда, невідомо, коли саме парламент може розглядати постанову про призначення Вітренка. Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До речі Збирають підписи за відставку: "слуги" планують розглянути ситуацію з Уруським

Постанову про призначення може бути включено до порядку денного в будь-який момент,
– наголосив Гетманцев.

Що відомо про спроби призначення Вітренка

Що каже Гетманцев про Вітренка, дивіться відео:

Чи звільнять Уруського

Гетманце зазначив, що наразі не стоїть питання відставки віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Хоча перед тим нардепка Євгенія Кравчук розповіла, що ситуацію з Уруським можуть розглянути, адже є депутати, які збирають підписи за його відставку.

Зверніть увагу! Раніше заступника Уруського Віталія Немілостівого спіймали, ймовірно, п'яним за кермом. Однак згодом його звільнили.