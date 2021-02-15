"Слуги народу" на засідані фракції нібито не обговорювали третю спробу призначення Юрія Вітренка міністром енергетики. Однак це питання таки може з'явитись у порядку денному сесії Ради.

Щоправда, невідомо, коли саме парламент може розглядати постанову про призначення Вітренка. Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До речі Збирають підписи за відставку: "слуги" планують розглянути ситуацію з Уруським

Постанову про призначення може бути включено до порядку денного в будь-який момент,

– наголосив Гетманцев. Що відомо про спроби призначення Вітренка Рада вперше провалила голосування за призначення Вітренка ще 17 грудня.

Однак тоді уряд призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Друга провальна спроба призначити Вітренка була 28 січня. Депутати не назбирали достатньо голосів.

Що каже Гетманцев про Вітренка, дивіться відео:

Чи звільнять Уруського

Гетманце зазначив, що наразі не стоїть питання відставки віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Хоча перед тим нардепка Євгенія Кравчук розповіла, що ситуацію з Уруським можуть розглянути, адже є депутати, які збирають підписи за його відставку.

Зверніть увагу! Раніше заступника Уруського Віталія Немілостівого спіймали, ймовірно, п'яним за кермом. Однак згодом його звільнили.