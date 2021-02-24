Віктор Кичун став суддею Конституційного Суду України – 24 лютого він склад присягу. Однак обраний не чесним способом, а став просто політичним призначенцем. Ба більше, народним депутатам у Раді просто збрехали.

Таку думку висловив голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. Він зазначив, що обдурив нардепів саме представник президента у КСУ Федір Веніславський.

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"Коли Веніславський представляв цю людину, він збрехав в парламенті про конкурс", – сказав Шабунін.

Веніславський нібито запевнив нардепів у тому, що є рішення КСУ, де прямо заборонено міжнародним експертам брати участь в конкурсній комісії.

Це брехня. Представник президента в КСУ просто збрехав народним депутатам. Нічого! Нормально проголосували, підтримали. Яка там незалежність?

– висловився голова ЦПК.

Чи вплине Кичун на конституційну кризу

За словами Шабуніна, Віктор Кичун ніяк не вплине на вирішення конституційної кризи, адже склад суду залишився старим.

Довідка. За призначення Віктора Кичуна проголосували 18 лютого. Що відомо про Віктора Кичуна – читайте тут.

"Електронне декларування Конституційний Суд знищив, маючи 11 голосів. Для прийняття рішень потрібно лише 10. Призначення цього судді не вирішує абсолютно нічого", – зауважив глава ЦПК.

Він додав, що сам Кичун – політичний призначенець, а тому не може бути чесним незалежним суддею. "Не зможе бути незалежним, адже він – політичний призначенець. Незалежною може бути та людина, яка нікому нічого не винна – вона перемогла в чесному конкурсі", – пояснив Шабунін.