Призначення радником президента і першим заступником секретаря РНБО Руслана Демченка збіглося із провалом операції затримання вагнерівців. Ба більше, посаду для Демченка, який може бути автором Харківських угод, просили в Росії.

Про те, що призначення Демченка і провали декількох важливих спецоперацій, збіглися у часі, заявив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це не просто збіг, а система, так званий "проросійський курс".

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Автор Харківських угод

Руслан Демченко – широко відомий проросійський діяч в Україні, заявив Бутусов в інтерв'ю Дмитру Гордону. При Януковичі він був заступником міністра закордонних справ, потім – першим заступником міністра закордонних справ.

Підтримував всю політику партії, включаючи розрив асоціації з Європейським Союзом… Він був одним з мізків цієї системи, мозком проросійського зближення, проросійського вектора. І я вам хочу сказати, що він абсолютно завжди діяв як проросійська людина,

– розповів Бутусов.

Журналіст підтверджує чутки, що Демченко – один з авторів Харківських угод.

Важливо! У Міністерстві закордонних справ переконують, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко не займався підготовкою харківських угод. Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що йому не відомо про роль свого заступника у цій справі.

Призначення Демченка просили в Росії

Дмитро Гордон стверджує: заступник міністра закордонних справ Росії Лаврова вимагав призначити саме його. Бутусов це підтверджує: "Росіяни вимагали поставити Демченка. Вони вважали, що ця людина може представляти їхні інтереси в Україні", – розповів журналіст.

Створює Зеленський цей комітет і ставить туди чомусь Демченко, який в українських спецслужбах ніколи не працював. Можливо, він в російських має досвід роботи, але не в українських,

– розповів Бутусов.

Демченко робив доповіді про те, що це саме українські військові найбільше порушують перемир'я, за словами журналіста. Він запевняє: це відомо і багатьом військовим в зоні ООС.

Призначення Демченко, продовжує Бутусов, – це новий курс, який тоді намагався виконати Володимир Зеленський і його парламентер по Донбасу Андрій Єрмак. "Тобто вони поставили Демченка, я думаю, для того, щоб показати росіянам, що у нас всі карти відкриті...", – підсумував журналіст.

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