У Києві у медичному центрі "Феофанія" 18 січня попрощалися з українським адвокатом Сергієм Нижним. Він помер 14 січня після тривалої боротьби з хворобою.

Попрощатися з Нижнім прийшли президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та спікер Дмитро Разумков. Про це повідомляє "Гордон". Зверніть увагу Померла депутатка Черкаської міської ради Олена Шевченко: що про неї відомо Хто ще відвідав церемонію прощання Генпрокурорка Ірина Венедіктова;

помічник президента Сергій Шефір;

міністр інфраструктури Владислав Криклій;

секретар РНБО Олексій Данілов;

експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі;

експрем'єр України Олексій Гончарук. Окрім того, віддати останню шану покійному прийшли українські журналісти Дмитро Гордон та Юлія Мостова. Також церемонію відвідали понад 70 нардепів, а також – юристи та адвокати. Сергій Нижній: що відомо Сергій Нижний – український юрист, засновник юридичної фірми HillMont Partners та спонсор президентської кампанії Зеленського. За словами журналістки Юлії Мостової, міг стати главою Офісу Президента, однак не погодився обійняти посаду, бо вже знав про хворобу.