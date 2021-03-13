Прийняття у партію "Слуга народу" буде відповідальнішим, – Корнієнко

Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу" заявив, що прийняття у партію тепер буде відповідальнішими. Охочих поповнити ряди політсили перевірятимуть номінаційні комітети.

За словами глави "Слуги народу", партія оновила підхід до прийняття у її члени.

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Прийняття до "слуг народу" стане відповідальнішим

Корнієнко розповів, що на рівні областей створять номінаційні комітети.

У них будуть делегувати представників із рад громад областей і з політичних рад області, які будуть у режимі нон-стоп розглядати заяви, проводитимуть співбесіди,

– зазначив глава партії.

Він уточнив, що охочих вступити у партію оцінюватимуть їм даватимуть рекомендації. Загалом прийняття у "Слугу народу" стане відповідальнішим. Мета цього – зберегти якість і принципи, з якими люди йтимуть у політсилу.

"Щоб зрозуміти принципи, то люди, які їх вже мають, повинні перевіряти тих, хто хоче вступати у партію", – пояснив Корнієнко.

Тому номінаційний комітет буде органом, в який входитимуть люди з досвідом, поважні партійці..

Щодо місцевого рівня, то це, за словами Корнієнка, простіше. Адже там будуть тільки політради. Вони працюватимуть на рівні малих населених пунктів, міст, області.

З'їзд "слуг народу" відбувається 13 березня в Києві, у к

арковий". Вхід та територію посилено охороняють нацгвардійці. Всередині приміщення стоять металеві рамки, а також чергують співробітники управління державної охорони. На з'їзді вже затвердили

онгресно-виставковому центрі "Пнову редакцію статуту партії.