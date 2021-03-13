Олександр Корнієнко на з'їзді "Слуги народу" заявив, що прийняття у партію тепер буде відповідальнішими. Охочих поповнити ряди політсили перевірятимуть номінаційні комітети.

За словами глави "Слуги народу", партія оновила підхід до прийняття у її члени.

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Прийняття до "слуг народу" стане відповідальнішим

Корнієнко розповів, що на рівні областей створять номінаційні комітети.

У них будуть делегувати представників із рад громад областей і з політичних рад області, які будуть у режимі нон-стоп розглядати заяви, проводитимуть співбесіди,

– зазначив глава партії.

Він уточнив, що охочих вступити у партію оцінюватимуть їм даватимуть рекомендації. Загалом прийняття у "Слугу народу" стане відповідальнішим. Мета цього – зберегти якість і принципи, з якими люди йтимуть у політсилу.

"Щоб зрозуміти принципи, то люди, які їх вже мають, повинні перевіряти тих, хто хоче вступати у партію", – пояснив Корнієнко.

Тому номінаційний комітет буде органом, в який входитимуть люди з досвідом, поважні партійці..

Щодо місцевого рівня, то це, за словами Корнієнка, простіше. Адже там будуть тільки політради. Вони працюватимуть на рівні малих населених пунктів, міст, області.