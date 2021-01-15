На Житомирщині виділили майже 130 мільйонів гривень, аби реконструювати магістральний нафтопровід. Згодом Служба безпеки України з'ясувала, що ці гроші намагались незаконно привласнити.

У чому річ

Ще у 2018 – 2019 роках провели тендери на капітальний ремонт нафтопроводу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Переможцями стали 2 столичних комерційних структури. Однак виявилось, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та працівників, щоб виконати роботи.

Крім цього, підрядники вдвічі завищили вартість будівельних матеріалів на окремих ділянках. Для реалізації оборудки використали підконтрольні фірми з ознаками фіктивності.

Правоохоронці провели обшуки у підрядників та виконавців та знайшли первинну бухгалтерську та іншу фінансову документацію, "чорнову" бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

Що загрожує порушникам

У справі вже розпочали кримінальне провадження. Винуватцям може загрожувати до 8 років в'язниці.



Обшуки на фірмах / Фото СБУ