Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 2021 роком. Глава держави у відео поспілкувався з дітьми, а також розповів про основні досягнення та невдачі 2020-го року. Також Зеленський поділився планами на майбутнє.

Про що говорив у новорічному зверненні президент

Святкове звернення президент записав перед дітьми. Про це інформує 24 канал.

Дізнайтеся більше Де Зеленський святкуватиме Новий рік: відповідь Єрмака

Ми живемо у великій прекрасній країні, де неймовірна природа, прекрасна щедра земля, де розумні і талановиті діти. Де усі президенти у новорічному зверненні кажуть фразу: "Дорогі українці, це був важкий рік",

– розпочав глава держави.

Президент зазначив, що 2020-ий рік був справді важким для держави. У цей рік були, як сльози від болю, так і сльози від перемог, те, за що соромно, і те, чим пишаємось.

2020-ий показав, що серед нас багато героїв

Ці слова були проілюстровані найбільш яскравими кадрами року, що йде в минуле: повеней на Західній Україні, подій у Нових Санжарах, трагедії з літаком МАУ, коридорів ковідних лікарень та зустрічей президента зі світовими лідерами.

2020-ий нагадав, як насправді багато героїв серед нас. Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що у лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх ще задовго до COVID,

– пояснив дітям гарант.

Зеленський зауважив, що 2020-ий дозволив знову повірити, що супергерої існують. Адже до військових доєднались медики, вчителі, пожежники, рятувальники.

В Україні зруйнували міф про те, що не можна робити гарні дороги

Президент зазначив, що цього року знищили міф, що не можна робити в Україні хороші дороги. Цей міф спростували 4 тисячі кілометрів гарних автошляхів та 150 відбудованих мостів.

Також Зеленський згадав і про відкриття лікарні "Охматдит" та КПВВ на окупованих територіях.

Цей рік довів, що держава вперше за часи незалежності може замовити у "Антонова" 3 нові літаки, а відсотки кредитів для бізнесу можуть бути не 20%, 18% чи 14%, а маленькими – такими, як ви,

– звернувся президент до малюків.

Президент розповів про українців, які цього року повернулись додому

Зеленський наголосив, що Україні байдуже, звідки повертати своїх людей – чи це підвали ОРДЛО, чи китайський Ухань, чи з лівійського полону. Гарант нагадав про повернення 250 тисяч українців з інших країн світу під час карантину та звільнення нацгвардійця Віталія Марківа.

Цей рік нагадав, що таке тиша

"Найголовніше, цей рік нагадав нам, що таке тиша. Це слова "сьогодні не стріляли", дні, коли в новинах кажуть, що за добу немає втрат. Тижні, коли матері, дружини і діти не плачуть", – сказав Зеленський.

158 днів припинення вогню на Донбасі – найдовше з початку війни. Це небездоганно, погодився Зеленський, але потрібно. Президент запевнив, що мир близько і він обов'язково буде.

З Новим роком українців привітали діти

А привітання українським громадянам прозвучали не з лише з вуст президента, а від його маленьких слухачів.

Нехай в Україні буде мир,

– завершили малюки своє привітання.

Глава держави наостанок зауважив, що наступного року Україна відзначатиме 30-річчя незалежності. Зеленський зазначив, що робитиме все, аби не було соромно дивитись народу в очі. Президент також звернувся до жителів окупованих територій.

Тож Донбас и Крым, переведите часы назад и будьте с нами. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком. Нехай усі будуть здорові, і нехай всі будуть щасливі,

– побажав гарант.

Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: онлайн-трансляція

Де українці святкують Новий рік

Відповідно до опитування, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, більшість українців зустрічає 2021 рік вдома.