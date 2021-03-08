Українки – не "слабка стать": як в мережі привітали жінок з 8 Березня

У Міжнародний жіночий день 8 Березня вже за традицією стрічка соцмереж і новин заповнена привітаннями. Цьогоріч у ній все менше стереотипних і заїжджених кліше про "слабку стать", "берегиню" і "свято весни".

24 канал зібрав в одному матеріалі привітання від політиків, силових відомств і державних установ. Усі вони по-різному: хтось листівкою, хтось гіфкою, хтось полотном тексту чи відео, привітали жінок з 8 Березня.

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Привітання на 8 Березня від політиків

Президент Володимир Зеленський зазначив: 8 Березня – це особливий день і особливе свято. Це свято перемоги.

Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки – це "слабка стать",

– написав Зеленський.

Він підкреслив: неправильно казати сьогодні, що жінки – неймовірні та особливі. Адже такими вони є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував лаконічну листівку з дорожньою смугою у вигляді знака безкінечності. На ній ствердний напис: "Ваш день – щодня"

Ще більш лаконічно українок зі святом привітав Денис Шмигаль. Він просто опублікував листівку із тюльпанами з написом "Зі святом".

Міністр культури Олександр Ткаченко у своєму привітанні звернув увагу на важливу річ: якби гендерну роль переосмислили раніше, видатних жіночих імен в історії та культурі було б більше.

Які б сенси не вкладали у святкування чи відзначення цього дня, для мене він, у першу чергу, про рівність та повагу. Про гідну оплату праці для жінок та однакові умови і можливості незалежно від статі,

– написав Ткаченко.

Міністр освіти Сергій Шкарлет назвав Міжнародний жіночий день – святом весни, молодості та краси. Він побажав жінкам благополуччя в усіх починаннях та справах, кохання, щастя, сонця й тріумфу!

П'ятий президент України Петро Порошенко звернув увагу на те, що про сучасних жінок не варто говорити стереотипними висловами "берегиня" і "мати".

Сучасна жінка — це не тільки мати і берегиня, а і рятівниця і захисниця.

Сучасна жінка — законодавиця не тільки у моді, а й у політиці і суспільному житті.

Сучасна жінка не потребує поблажливості і зверхності, а завжди варта поваги і захоплення.

Сучасна жінка — це як про розум, так і про стійкість і силу,

– написав Порошенко.

У партії "Слуга народу" опублікували коротку статистику про те, наскільки невід'ємною частиною парламенту є жінки.

Жінки в парламенті: У парламенті 9-го скликання рекордна кількість жінок – 21%. У попередньому скликанні було лише 12%.

Близько 20% депутаток очолюють комітети ВР. 55 народних депутаток – у фракції"Слуга Народу".

За даними ОПОРи, народні депутатки ефективніші за колег-чоловіків: як за кількістю зареєстрованих законопроєктів, так і за кількістю ухвалених. І додали картинку з банером, де будівельник замальовує стандартні рожеві листівки-привітання.

Листівка від "Слуг народу" / З фейсбук-сторінки партії

Партія "Голос" у своїх соцмережах опублікувала гіфку з 8 важливими словами, про які треба пам'ятати щодня, а не лише 8 Березня. Йдеться про:

гідність

права

боротьба

цінність

підтримка

співпраця

повага

рівність.

Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина написала: піднімає свій ранковий келих просеко за те, аби кожна жінка відчувала повноту і радість життя. І додала: цей стан не має залежати від жодних зовнішніх обставин.

Нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко на 8 Березня влаштував 8-кілометровий забіг на Трасі здоров'я в Одесі. Під час нього він веде ютуб-шоу про 8 видатних українок. На кожному кілометрі забігу він починає розповідь про іншу відому українку. Так він збирається розповісти про княгиню Ольгу, Лесю Українку, Аллу Горську та інших.

Як силовики привітали жінок

Головнокомандувач Збройний Сил України Руслан Хомчак у своєму привітанні згадав військових жінок, які віддали свої життя за Україну. Це Катерина Носкова, Алла Вовк, Наталія Хоружа, Сабіна Галицька, Алеся Бакланова, Яна Червона, Клавдія Ситник, Ірина Шевченко, Ярослава Никоненко.

Кому, як не Збройним Силам України, засвідчити, що словосполучення "слабка стать" не про українок…. Немає жодної військової частини, де б не було жінки, яка робить свій внесок у посилення обороноздатності нашої країни,

– написав Руслан Хомчак.

Начальник Генштабу Сергій Корнійчук висловив земний уклін солдатським матерям, і всім, чиї сини і доньки, віддали життя за свободу та незалежність України.

У СБУ привітання почали зі слів про те, що усе найсвітліше, найдорожче, що є в житті, пов’язане з жінкою. Це любов, щастя і надія. "Ми захоплюємося вашими вродою й духовною силою. Цінуємо ваші таланти і наполегливість. Поважаємо ваші досвід та професіоналізм", – привітали жінок від СБУ.

Голова ДСНС Михайло Чечоткін у своєму привітанні зазначив: це свято – символ прагнення жінок до миру, реалізації рівних прав і можливостей. Головний "рятівник" зазначив: у державній службі з надзвичайних ситуацій є жінки водолази, кінологи, хіміки, начальники караулів та навіть пожежних частин.

Редакція 24 каналу приєднується до привітань! Зі святом, любі жінки!