Привести до ладу статус НАБУ можна після скорочення роботи Ситника, – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, чому уряд схвалив законопроєкт, який передбачає звільнення директора НАБУ Артема Ситника. За його словами, це потрібно для врегулювати питання статусу Бюро і його директора.

Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Тому уряд, мовляв, повинен був закрити прогалину у законі та врегулювати це питання.

Як Кабмін хотів врегулювати статус НАБУ

Першим підходом став законопроєкт №4437 – у ньому уряд (задля уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою,

– пояснив Малюська.

Однак цей законопроєкт не мав відповідну підтримку у парламенті. Тому проблема так і залишилася, а її закриття було однією з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Уряд зробив другий підхід – новий законопроєкт, який надає НАБУ статусу органу виконавчої влади та нову процедуру обрання директора", – розповів міністр.

Він додав, що окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового керівника НАБУ, його повноваження виконуватиме перший заступник.

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