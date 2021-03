Венедіктова і Ситник підтвердили частина розслідування "Кролла" проти Коломойського і Боголюбова. Подробиці і схема підозри в розтраті 8,2 мільярда проти ексголови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Далі читайте російською.

Источники Цензор.Нет сообщили детали подозрения Александру Дубилету и схему вывода 8,2 миллиарда гривен в последний день работы банка 16 декабря 2016-го года, а также связанную манипуляцию данными банковского учета. Но это дело носит сенсационный характер даже не из-за колоссальных цифр – по сути Венедиктова и Ситник подтвердили часть результатов расследования детективного агентства "Кролл", нанятого государством для расследования вывода средств в ходе национализации "Приватбанка". А в Лондоне по данным "Кролла" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выдвинули обвинения в выводе 5,5 миллиардов долларов. И вот впервые правоохранительные органы Украины подтвердили суть обвинений "Кролла" уголовным делом в своей стране.

"Теневой Приват"

Итак, 15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение по факту растраты 315 миллионов 78 тысяч 904 долларов и 83 центов (эквивалент 8,2 миллиарда гривен) Александру Дубилету – одному из самых влиятельных украинских банкиров, бывшему главе правления "Приватбанка", руководителю финансовой империи Игоря Коломойского. Также Венедиктова подписала подозрения по данному делу экс-заместителю председателя правления Приватбанка Людмиле Шмальченко (по данным детективного агентства "Кролл" она была руководителем "теневого "Привата"), а также бывшему бухгалтеру банка Надежде Конопкиной.

Это расследование Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является одним из ключевых в деле "Приватбанка" – по сути Венедиктова и Ситник признали достоверными выводы детективного агентства "Кролл" о существовании схем так называемого "теневого Привата", и именно данные "Кролла" являются основой судебного процесса государства против структур Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Лондоне.

23 февраля Дубилет совместно с экс-первым зампредом Яценко уже получил подозрение по другому делу – о хищении 136 миллионов гривен "Приватбанка" – и это тоже произошло в последний день работы 16 декабря 2016-го года. Дубилет уже длительное время проживает заграницей, он занимался до последнего времени раскруткой нового проекта интернет-банкинга – Monobank.

Теперь комплайенс Дубилету уже не пройти, он выключен из самостоятельной игры, и это тяжелый удар для группы компаний Коломойского.

Источники Цензор.Нет сообщили, что в основе подозрения – аудит Национального банка и государственного менеджмента "Приватбанка" деятельности команды Дубилета 16 декабря 2016-го года – в последний рабочий день перед признанием банка неплатежеспособным. Целый ряд операций в этот день привлекли внимание НБУ, результаты проверок вылились в уголовное дело НАБУ от 6 марта 2017-го года. Расследование стремительно ускорилось буквально за последние два месяца. Генеральный прокурор Венедиктова в феврале обратилась за экспертизой в Институт судебных экспертиз Службы безопасности Украины, с вопросами, на которые должно дать ответ обвинение, и уже 19 февраля экспертиза была готова.

Как Дубилет тратил деньги "Приватбанка"

Итак, по какой схеме, по мнению досудебного расследования, осуществлялась растрата Дубилетом? Во-первых, путем списания средств "Приватбанка" в размере 315 миллионов долларов в пользу AS Privatbank (Латвия) по договорам гарантии как обеспечение исполнения обязательств компаний Louis Dreyfus Suisse S.A. и Quadra Commodities S.A. за выданные аккредитивы.

Во-вторых, перечисление средств с корреспондентских счетов в JP Morgan Chase (США) 73,9 миллиона долларов и с корсчетов Commerzbank (ФРГ) 62 миллиона евро на счета в AS Privatbank (Латвия) без отображения в системе межбанковских платежей SWIFT, и одновременное отображение этих сумм как долгового обязательства компании-нерезидента Claresholm Marketing Ltd (Британские Виргинские острова). По мнению следствия, Дубилет скрывал ранее отображенные фиктивные операции, осуществленные с целью улучшения финансовых показателей банка. В результате махинаций кредитная задолженность задолженность первоклассных мировых банков со сроком погашения в 60 дней подменялась в системе учета на кредитную задолженность связанной с банком компании со сроком погашения 5 лет.

В-третьих, в последний рабочий день перед признанием неплатежеспособности "Приватбанка" в разработанной самим банком системе учета банковских операций "Промінь" стали происходить чудеса. "Промінь" отобразил 19 кредитов связанной с "Приватбанком" компании Claresholm Marketing Ltd 16 декабря, как и положено. Однако другие банковские системы учета показали, что 11 кредитов на общую сумму в 207 миллионов долларов и 62 миллиона евро фактически были перечислены в Claresholm Marketing Ltd… 17 декабря, в 19:48, то есть вечером в субботу, после закрытия банка, признанного на тот момент уже неплатежеспособным!

"Приватбанк" работал и через два дня после закрытия! 8 кредитов на 181 млн долларов были выданы Claresholm Marketing Ltd в 15:35 в воскресенье! Но система учета "Приватбанка" показала, что операции осуществлены в 00:01 16 декабря!

В-четвертых, компания Claresholm Marketing Ltd была особенным клиентом. Кредитный комитет банка за два месяца до признания "Приватбанка" неплатежеспособным, предоставил этой компании кредит под 1 (один) % годовых сроком на 5 лет! И с разрешением уплатить этот один процент в конце срока – то есть через 5 лет! Уникальные условия. При этом в то же время стандартная ставка по кредитам юридических лиц Приватбанка составляла 10,5% годовых, и проценты надо было платить ежеквартально. Claresholm Marketing Ltd была связанной с банком компанией.

В-пятых, на самом деле растраченные 315 миллионов долларов пошли не Claresholm Marketing Ltd. Деньги с компании были переброшены на счет в AS Privatbank без отображения в системе межбанковских переводов зачисления и списания средств. И фактически эти самые деньги были направлены на погашение дебиторской задолженности компаний Cargill Financial Services Int. Inc. и Louis Dreyfus Suisse S.A., при этом сами компании… не имели обязательств перед банком!

То есть, по данным следствия, создан искусственный остаток без фактического поступления средств, без проведения хозяйственных операций, и провели замену задолженности одних заемщиков на других.

В результате этой головоломной комбинации Дубилет, по мнению детективов, без оснований дал поручение AS Privatbank списать средства "Приватбанка" на 315 миллионов долларов.

Просто поразительно, как менеджировалась вся эта история – сеть связанных компаний, крупные финансовые корпорации и фиктивные, различные виды счетов, различные виды проводок, многоходовые переброски со счета на счета, часть отображалась в межбанковской системе учета, а часть нет, подделка собственной банковской системы учета… Если НАБУ и САП докажут в суде, что все это так и было, дело "Приватбанка" будут изучать во всем мире.

Разумеется, на суде нам предстоит заслушать сторону защиты, и узнать оценку обвиняемых топ-менеджеров "Приватбанка", только после этого можно будет утверждать, как и что произошло на самом деле.

Мощный сигнал

16 января 2018 года Национальный банк Украины опубликовал результаты расследования детективного агентства "Кролл", которые легли в основу судебного процесса государственного "Приватбанка" против структур Игоря Коломойского в Лондоне. Нацбанк заявил о существовании "теневого Привата":

"Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуры были привлечены сотни работников ПАО "Приватбанк". Теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она же обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

"Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, ПАО "Приватбанк" неоднократно предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка".

Безусловно, надо отдать должное сотрудникам НАБУ и САП, которые довели дело до подозрения в условиях беспрецедентного политического давления со стороны Офиса президента и Верховной Рады. Думаю, вряд ли какая-то другая структура, зависимая от политического руководства страны была бы способна расследовать дело такого уровня.

Надо отдать должное, генеральный прокурор провела экспертизы и подписала подозрения по обоим детально задокументированным делам НАБУ и САП по Приватбанку. Генпрокурор подвергалась острой критике со всех сторон, ее обвиняли в блокировании подозрения, но по факту Венедиктова действительно пошла до конца и добилась проведения важной экспертизы.

Несомненно, такая решительность некоторых органов украинских властей стала возможной только благодаря политической поддержке миссии МВФ и администрации нового президента США Джозефа Байдена.

По данным наших источников, по "Приватбанку" в НАБУ сейчас в разработке находится большое дело – те самые 5,5 миллиардов долларов, которые насчитал Нацбанк и "Кролл". Дело с десятками и сотнями эпизодов, поручений, экспертиз, расследование по нему продолжается.

Конечно, сейчас будет суд, и важно также услышать позицию защиты в этом беспрецедентно сложном и многоуровневом деле. Цензор.Нет готов предоставить возможность стороне защиты для ответа.

Однако нет сомнений, что украинская власть и украинские олигархи получили мощный сигнал – если вы смеете идти вразрез с интересами и правилами государства, которые поддерживают США, вы не сможете выиграть в этой войне.