"Приватбанк" оскаржить у суді заборону обирати голову правління

"Приватбанк" подасть апеляцію на ухвалу Господарського суду Києва від 24 лютого. Мовиться про заборону вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління банку.

Що кажуть у "Приватбанку"

Призначення голови правління фінустанови є виключною компетенцією Наглядової ради.

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У "Приватбанку" наголосили, що призначення відбувається на конкурсній основі, що є "обов'язковою умовою функціонування системи корпоративного управління". Конкурс відбувається відповідно до закону про управління державними банками.

Ухвала про забезпечення позову є безпрецедентною та прийнята судом у відповідь на другу заяву з боку профспілки, у той час, як перша була відхилена. Позов з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку,

– заявили у фінустанові.

Там додали: "Поданням позовів до судів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топменеджерів банку у шпигунстві, первинна профспілкова організація працівників намагається перешкодити роботі банку".

Що відомо про заборону суду

Заяву до суду про заборону банку обирати голову правління подала первинна профспілка "Приватбанку".

За даними НВ Бізнес, ця профспілка намагається скомпрометувати голову правління Петра Крумханзла і наглядову раду банку.

Профспілку підтримує наближений до одіозного Ігоря Коломойського нардеп Олександр Дубінський.

Так олігарх Коломойський прагне змінити керівництво "Приватбанку", аби закрити ініційовані проти нього судові процеси.

Зауважимо, у січні 2021 року закінчився термін дії договору з головою правління "Приватбанку" Петром Крумханзлом. Тепер, згідно з рішенням суду, Кабінет Міністрів та банк не зможуть обрати нового керівника.