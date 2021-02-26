"Приватбанк" оскаржить у суді заборону обирати голову правління

Джерело:"Приватбанк"
"Приватбанк" подасть апеляцію на ухвалу Господарського суду Києва від 24 лютого. Мовиться про заборону вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління банку.
Призначення голови правління фінустанови є виключною компетенцією Наглядової ради.
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У "Приватбанку" наголосили, що призначення відбувається на конкурсній основі, що є "обов'язковою умовою функціонування системи корпоративного управління". Конкурс відбувається відповідно до закону про управління державними банками.
Ухвала про забезпечення позову є безпрецедентною та прийнята судом у відповідь на другу заяву з боку профспілки, у той час, як перша була відхилена. Позов з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку,
– заявили у фінустанові.
Там додали: "Поданням позовів до судів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топменеджерів банку у шпигунстві, первинна профспілкова організація працівників намагається перешкодити роботі банку".