"Приватбанк" оскаржить у суді заборону обирати голову правління
"Приватбанк" подасть апеляцію на ухвалу Господарського суду Києва від 24 лютого. Мовиться про заборону вчиняти будь-які дії з обрання та призначення голови правління банку.
Джерело:"Приватбанк"
Що кажуть у "Приватбанку"
Призначення голови правління фінустанови є виключною компетенцією Наглядової ради.
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У "Приватбанку" наголосили, що призначення відбувається на конкурсній основі, що є "обов'язковою умовою функціонування системи корпоративного управління". Конкурс відбувається відповідно до закону про управління державними банками.
Ухвала про забезпечення позову є безпрецедентною та прийнята судом у відповідь на другу заяву з боку профспілки, у той час, як перша була відхилена. Позов з боку профспілки є черговою спробою дестабілізації роботи банку,
– заявили у фінустанові.
Там додали: "Поданням позовів до судів про вчинення злочинів на кшталт звинувачення топменеджерів банку у шпигунстві, первинна профспілкова організація працівників намагається перешкодити роботі банку".
Що відомо про заборону суду
- Заяву до суду про заборону банку обирати голову правління подала первинна профспілка "Приватбанку".
- За даними НВ Бізнес, ця профспілка намагається скомпрометувати голову правління Петра Крумханзла і наглядову раду банку.
- Профспілку підтримує наближений до одіозного Ігоря Коломойського нардеп Олександр Дубінський.
- Так олігарх Коломойський прагне змінити керівництво "Приватбанку", аби закрити ініційовані проти нього судові процеси.
- Зауважимо, у січні 2021 року закінчився термін дії договору з головою правління "Приватбанку" Петром Крумханзлом. Тепер, згідно з рішенням суду, Кабінет Міністрів та банк не зможуть обрати нового керівника.
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