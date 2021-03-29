Верховна Рада може зобов'язати банки знизити комісію за оплату платіжними картками. У "Приватбанку" заявили, якщо це станеться, то вони відключать для користувачів послуги Apple Pay і Google Pay.

Про це 29 березня заявив заступник голови правління "Приватбанку" Разван Мунтеану, коментуючи ініціативу "Слуги народу" про зниження комісії за користування POS-терміналами.

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"Приватбанк" про можливе зниження еквайрингу

За словами Мунтеану, якщо закон приймуть, то прогнозоване зменшення прибутку банку досягне 5,3 мільярда гривень у рік. А це загрожуватиме державі (власнику "Приватбанку") втратою 3,3 мільярда гривень дивідендів щорічно.

Крім того, переконаний заступник голови правління банку, застосування неринкового підходу до регулювання комісії призведе до значного падіння кількості та обсягу безготівкових операцій – з 55,2% до 25,6%. Відповідно зростуть операції з використанням готівки, а це може звести нанівець зусилля держави щодо фіскалізації бізнесу.

Мунтеану також вважає, що для банків збитковими будуть POS-термінали в торгових точках з оборотом до 33 000 гривень у місяць.

А найбільш прикрим для українців стане те, що банки будуть змушені відключити клієнтам можливість прийому оплати Apple Pay або Google Pay,

– заявив він.

Це станеться через високу собівартість угод з урахуванням додаткових комісій цих сервісів і витрат емітентів, а також пільговий період по кредитних картках.

"Приватбанк" і інші провідні банки, за інформацією Мунтеану, "виступають категорично проти неринкового регулювання одного з найбільш розвинених в Україні банківського і платіжного ринків. Натомість пропонують еволюційне і гармонійне регулювання ринку еквайрингу банками й платіжними системами".

Що пропонують у "Слузі народу"

Раніше нардеп від "слуги народу" Мар'ян Заблоцький повідомив, що незабаром монобільшість планує обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами.

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Яка позиція у бізнесу

Представники бізнесу об'єдналися та виступають за зменшення комісії за розрахунки платіжними картками.

Вони заявляють, що в Україні тариф у 6 разів вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Тому просять владу привести українське законодавство до норм ЄС.

Як на це відреагували в НБУ

Позиція Нацбанку така ж, як і у банків, там наголошують на необхідності збереження винятково ринкових підходів до регулювання банківської комісії. Регулятор зазначив, що в ЄС запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж призвело до негативних наслідків.

Там вважають, що в Україні це може призвести до

зупинення розвитку і, ймовірно, згортання POS-термінальної мережі;

збільшення вартості обслуговування банківських рахунків і карток для громадян та згортання програм лояльності (кешбеки, кредитні ліміти, пільговий кредитний період на карті).

Альтернативою, вважає Нацбанк, має стати еволюційне та гармонійне зниження комісії банками та платіжними системами.