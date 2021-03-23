Знаєте, що є найбільшим секретом України. Який не має дізнатися ворог. Який за будь-яку ціну треба залишити закритим для агента країни агресора?

Ні, це не секретні операції в тилу ворога. Бо кому то цікаво охороняти. Операція з вагнерівцями тому доказ. Ні, то не оборонні плани країни. Бо їх вже давно скопіювали.

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Ні, це не перемовини з нашими союзниками. Ми ж бачимо, що ці перемовити в пресу зливають агенти країни агресора

Ні ні і ні. Найсекретніша секретна інформація – це схеми Коломойського в "Приваті". Це є найважливіша державна таємниця в країні. Яку треба берегти як чистоту стін в офісі президента. Як зіницю ока. Як честь дочки.

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Саме тому зараз українські спецслужби кинули всі сили на розкриття цього зухвалого злочину. Справжньої державної зради. Чиновники НБУ показали детективам Kroll темну сторону українського банкінгу. Вони відкрили скрижалі, наповнені компаніями-пустишками, через які виводилися гроші на рахунки патріотичних олігархів. Вони показали, як менеджери банку створювали фіктивні компанії, щоб встигнути вивести гроші в ніч перед націоналізацією "на помідорчики".

Це неприпустимо! А якщо серед детективів Kroll був російський шпигун? Має ж хтось серед російських шпигунів бути розумним. А якщо секретарка агенції напівросіянка, яка спить з офіцером ГРУ. Хіба можна таке допустити. Щоб росіяни побачили найбільший грабунок в історії України? Це типова державна зрада!!!

Не можна розказувати росіянам, як ми вміємо красти. Бо вони ж цього не знають. А це є наше національне надбання. Його треба оберігати сильніше, ніж спадщину ЮНЕСКО.

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Добре, що є хтось, хто ще здатен оберігати честь країни. Янгол охоронець українських схем. Від хтивих детективів Kroll. Від російських агентів.

Країна в безпеці поки такі люди на посту. І вони мають запроторити до буцегарні тих, хто допустив таку державну зраду.

Гонтарєва і Рожкова мають відповісти за те, що вони дозволили собі відкрити світу найбільший секрет України. Як Коломойський гроші з банку виводив.