1,5 млн грн на місяць, вимоги до господарів й 4 підпали: інтерв'ю із засновницею притулку Сіріус

"Сіріус" – найбільший приватний притулок в Україні. Він розташований у 75 км від Києва і зараз є житлом для понад 3 тисяч собак і котів. Ми поговорили з його засновницею Олександрою Мезіновою про те, як в Україні змінилося ставлення до бездомних тварин, як це – утримувати таку кількість вихованців, а також – яким вона бачить "притулок майбутнього", створення якого, до слова, вже почалося.
Олександра Мезинова називає "Сіріус" своїм дітищем. Але найбільше мріє про те, щоб тварин в притулку було якомога менше: їх забирали в сім'ї, а викидання вихованців на вулицю (звідки вони і часто потрапляють в вольєри притулку) суворо каралося законом. Олександра поділилася з сайтом 24 каналу історією створення закладу, щасливими історіями "всиновлення" і грандіозними планами на майбутнє.
Важливо Як обрати тварину для малечі: корисні поради
Я мріяла давно навіть не стільки про притулок, а в принципі рятувати масштабно тварин. Мої батьки дуже любили їх і завжди допомагали – і домашнім, і диким. У нас завжди вдома хтось лікувався, когось ми прилаштовували: коти і собаки, пугачі, їжачки, кроленята.
Мама працювала викладачем в школі, тому у неї була велика аудиторія, так би мовити, потенційних власників тварин. Маму дуже поважали і любили, тому отримати вихованця від неї було великою честю. Котів і собак вона віддавала учням з напуттям, дуже серйозно до цього підходила. А вдома завжди жили наші два коти, два пса і було чотири акваріума з рибками – "стандартний набір".
Коли я вже стала жити в своїй квартирі з сім'єю, то зрозуміла, що в таких умовах масштабно займатися порятунком тварин неможливо. Тому вирішила, що потрібно робити притулок. І почалося все 21 рік тому з організації Благодійний фонд "Сіріус". Я спочатку думала, що всі з радістю мені будуть допомагати в створенні комфортного притулку. Але, на жаль, куди б я не зверталася, люди не реагували, або просто говорили, що мені немає чим зайнятися. Бездомні тварини нікого не цікавили тоді. На думку багатьох, їх потрібно було відловлювати і вбивати.
Олександра Мезинова
Так що відгуку я не знайшла ні у кого і сама вже орендувала колишню ферму, з чого і почався притулок. Інформацію черпала більше з-за кордону. Коли хтось їздив за кордон, то завжди просила мені привозити відео і фото з притулків для тварин – щоб розуміти, як це працює. Десь років 2-3 все утримувалось тільки на гроші нашої сім'ї, а потім вже потихеньку стали підключатися волонтери, спонсори. Про мій маленький притулок почали дізнаватися.
Спочатку я збиралася робити його на 250 собак і 50 котів. 21 жовтня 2020 року "Сіріусу" виповнилося 20 років і у нас – більше 3 тисяч тварин.
Все це, звичайно, невтішні цифри – хотілося б відразу влаштовувати всіх. Але зараз у нас немає ресурсів, щоб максимально займатися піаром тварин. Часто пріоритет – їжа, лікування. А не реклама. Хоча це і мегаважливо.
Я мрію змінити систему притулків в Україні в цілому. Цією думкою я загорілася, вивчаючи досвід інших країн. Багато разів ділилася цією ідеєю з нашими партнерами і результатом став проект, який розробила для "Сіріуса" компанія AIMM. Так, наш притулок стане пілотним і його модель зможуть використовувати інші. Притулок повинен бути місцем тимчасового перебування тварин.
До теми Пес Гермес написав книгу: чому це важливо для кожної бездомної тваринки
Для цього потрібні фінанси і сильна команда. Фінансування ми придумали залучати за рахунок освітньої програми, яку нам запропонував пес – блогер і експерт з людинознавства Гермес. Він написав книгу "Практичні поради з людинознавства", де розкриває поради з пошуку "своєї" людини.
Вона буде продаватися, а кошти від неї – йти на допомогу друзям-сиротам Гермеса. Тому просимо всіх бажаючих, хто хоче приєднатися до зміни системи притулків в Україні, підтримати кампанію на Big Idea.
Пес-блогер Гермес "допомагає" друзям-сиротам
Зараз для керування притулком необхідно більше 30 людей: співробітники з догляду за тваринами, фельдшер, лікар, два кінолога, два керуючих і три охоронці. Це – в ідеалі. Але, на сьогоднішній день, в притулку працює до 15 осіб, співробітників катастрофічно не вистачає. Все впирається в банальне – фінанси.
Нова модель притулку зробить життя хвостиків комфортним, дасть можливість співробітникам швидше виконувати щоденний догляд за підопічними, з'явиться більше часу на адопцію тварин.
Величезний притулок програє маленькому в тій моделі, яка є зараз в державі. Тому що гроші ті самі йдуть, але потреб – в рази більше. В місяць притулку необхідно 1,5 млн гривень. А ми, в кращому випадку, збираємо половину цієї суми. Борги зазвичай складають від 400 до 900 тис. гривень.
Все, як сніжний ком, накопичується і в кінці року виливається ось така "чудова" сума. Тоді я вже падаю на коліна перед усіма нашими благодійниками, волонтерами та прошу допомогти нам погасити це все. В основному, допомагають громадяни України, але є і спонсори з інших країн.
КМДА десь з 2012-го дає нам по 100-150 тис. на рік. Одна сума була 300 тис., ще одна – 700 тис. і в минулому році було 1,2 млн грн. Але у нас тільки в місяць йде більше, так що це все – символічно, звичайно.
Дуже сумно, що Київ не особливо звертає увагу на приватні притулки. На комунальне підприємство київське, яке, скажімо так, покликане займатися тваринами, виділяють десятки мільйонів гривень. А воно, на жаль, практично не виконує своїх функцій.
Фінансування притулку від місцевої влади – символічне
Багато компаній під час карантину перекрили благодійні програми, що погіршило ситуацію. Тому ми з нетерпінням чекаємо, коли все це закінчиться і всі спокійно зітхнуть. Виходить, що наше виживання зараз дуже сильно залежить від пожертвувань. При цьому кількість тварин, які залишаються без дому, тільки зростає.
Зараз з потенційними господарями тварин ми проводимо співбесіди по телефону. З'ясовуємо, наскільки вихованець потрібен людині і який саме, умови проживання – намагаємося підібрати за результатом розмови. А людина приїжджає, вибирає на місці вже з тих, кого ми запропонували. І ми з ним укладаємо договір, що він, як то кажуть, буде любити, плекати, лікувати і так далі.
Ми можемо відмовити, якщо тварина береться на ланцюг – для того, "щоб гавкало і охороняло". Або якщо у людини немає часу займатися нею. Часто приїжджають люди, які хочуть собаку дуже активну або цуценя, але вони вранці йдуть з дому і пізно ввечері повертаються. Звісно, це – абсолютно неприйнятний варіант. Ми намагаємося запропонувати їм, наприклад, кішку або дорослу собаку.
З потенційними господарями обов'язково проводять співбесіду
Не віддаємо тварину людям, які "не чують": кажуть своє і вважають, що взагалі все знають про вихованців. Добре, коли людина дійсно в курсі всього. Але, в основному, це – люди, які нічого не знають. Припустимо, годувати збираються кашею і кістками. Починаємо пояснювати, що кістки – це не їжа для собак, їм не можна це давати. Відповідають: "У нас багато років собаки живуть, я так годую їх і буду так годувати". Не питання – тоді можете взяти собаку десь в іншому місці, якщо віддадуть, з таким підходом.
Я вже навіть нічого не пояснюю в таких випадках – просто дякую за дзвінок. Тому що закінчуються ці розмови тільки тим, що тебе ображають, кричать: "А гроші ви збираєте! І собак не віддаєте, тому що вам треба зібрати гроші!". Люди не розуміють, що у тебе 100 або 3000 тварин, а фінанси йдуть одні й ті самі.
Величезна частина мого життя фактично віддана цьому притулку: здоров'я, нерви, час, гроші врешті-решт. Чому ж я повинна віддавати своїх тварин куди попало? Я хочу влаштувати їх так, щоб я могла спокійно спати і не переживати за їх подальшу долю.
Я бачу, що важливо формувати культуру поводження з тваринами. Люди бояться тримати у себе вихованця, тому що немає місця, де можна отримати комплексну інформацію про турботу і поводження з нею. Вони не знають, що робити з твариною, коли щось трапилося, і залишають її на вулиці або приносять в переповнені притулки.
Багатьох українців потрібно вчити правильно поводитися з вихованцями
До слова, в новому просторі ми плануємо організувати навчання стосовно стосунків з тваринами для тих, хто хоче завести тварину або поки ще не визначився з цим рішенням. Будемо розповідати психологію тварин, їх реакцію на ті чи інші життєві ситуації з людиною та способи їх вирішення.
Щомісяця до притулку "приходить" близько 30-40 тварин – з Києва та області. Часто нам дзвонить поліція, ЖЕКи, поліклініки, геріатричні пансіонати – знаходять загублених. Коли були страшні морози, ми, незважаючи на те, що у нас дійсно велика переповненість і величезні борги, брали всіх, хто замерзає. Так за тиждень "приїхали" 32 тварини: коти, собаки, горлиця. Вже навіть є щаслива історія: сім'я забрала хлопчика – собаку, який просто замерзав в снігу.
За минулий рік влаштували близько 500 тварин
У нас є практика влаштування не тільки в Україні, а й за кордоном. Спочатку, звичайно, дізнаємося про господарів, працюємо з волонтерами в інших країнах – немає такого, що вихованці їдуть в нікуди. Оформляємо всі документи, друга сторона оплачує в клініці аналізи і перевезення. В основному, це – Німеччина, також наші тварини живуть в Італії, Швейцарії, США.
Ось в Штати близько 6 років тому дорослу собаку відправили – Лізу. Я її особисто підібрала на вулиці і пообіцяла знайти господаря. Два роки її не хотіли брати і вона була мені, як німий докір – я відверталася, коли бачила її погляд. А потім зателефонувала по вайберу дівчина, українка, з США. Каже: "Побачила вашу Лізу і спокою немає". Переправили її літаком – тепер собака живе на березі океану і просто душа сім'ї, її всі обожнюють і досі відправляють фото, дуже дякують. Я, коли це читаю – плачу. Ось таких господарів ми шукаємо.
Дворняжку Лізу з "Сіріуса" забрали до Каліфорнії
За 2020-й рік ми влаштували більше 470 тварин. Прийшло до нас приблизно стільки ж – плюс-мінус однакова кількість виходить. А в позаминулому році було влаштовано понад 800 тварин – в період карантину рідше беруть і, до того ж, набагато менших тварин: якщо раніше і алабаї, і "німці" йшли, то зараз це, в основному, коти, цуценята і невеликі собачки.
Тобто, якби не карантин, то у нас вже непогані темпи були б. Для нашого 3-тисячного притулку по 500 влаштованих тварин на рік і за кілька років нас би вже не було. І це було б прекрасно. Але, на жаль, таке неможливо в нашій країні.
Стерилізація і чіпування свого домашнього улюбленця – це запорука його щасливого і здорового життя. Що зробити для того, щоб в притулках була менша кількість тварин? Прийняти закони і ввести обов'язкову реєстрацію та ідентифікацію тварин (чіпи, жетони).
Тварини, яких ми бачимо щодня на вулицях – результат людської безвідповідальності. Для того, щоб вирішити цю проблему потрібно дивитися на ситуацію глобально, при цьому змінюючи культуру поведінки і ставлення до тварин, приймати закони, які захищатимуть їхні права, говорити про важливість стерилізації і вакцинації, популяризувати усиновлення тварин з притулків.
Я прагну максимально зменшити притулок: мені було б комфортно десь 200-250 тварин, як я і думала спочатку. Але надходжень менше не стає.
Ми займаємося також освітньо-просвітницькою роботою. Я їжджу до шкіл, садочків, дитячих будинків. Або вони приїжджають до нас. Проводжу екскурсію і бесіди, в залежності від віку. Показуємо їм відеоролики про наш притулок, про бездомних тварин взагалі – багатьох тем торкаємося.
Але цього недостатньо: коли наш притулок буде реконструйований в центр тимчасового перебування, діти та їхні батьки зможуть наочно на місці познайомитися з усіма особливостями. Проводитимуться екскурсії, майстер-класи про те як необхідно поводитися з тваринами. Будемо проводити кінезітерапію.
Можна буде також отримати консультацію зоопсихологів, кінологів, або взяти шефство над конкретною твариною (якщо, наприклад, батьки дитини поки не готові взяти пухнастиків додому, а вона дуже мріє про такого друга).
Олександра Мезинова особисто проводить лекції для школярів
Взагалі народ наш "дорослішає" нарешті. У порівнянні з 20-ма роками раніше – небо і земля. Діти дзвонять часто, щоб я їм допомогла (у багатьох школярів є мій особистий номер). Це – дуже приємно і я завжди відгукуюся, навіть якщо дзвонять з інших міст. Мені важливо, що дітям це потрібно і що вони думають про тварин. Вони ж потім розповідають про це своїм одноліткам, дізнаються, що потрібно робити і що в їхньому місті є волонтери, які можуть допомогти в таких ситуаціях.
Також потрібно, щоб ЗМІ правильно висвітлювали цю проблему. Не так, що: "Кошмар! Ротвейлер покусав дитину". Питання: а яким чином собаку виховували, що він таке зробив? Де дресирування або взагалі заняття з твариною, соціалізація і так далі? Робота з дитиною також – діти часто провокують собак. Про це всім – ні слова. Просто – "тварини-вбивці".
Якось ми забирали собаку з села: подзвонили люди, що скажена собака залетіла в сарай, всі налякані. Ми приїхали, бачимо – люди з вилами стоять, тикають ними. А в кутку сараю – цуценя маленьке, облізле. Звичайно, у нього оскал – він обороняється з останніх сил і у нього йде аж піна. Ми малюка забрали і ви не уявляєте, який він красень зараз. А так би просто загинув.
Все – через нестачу знань і різного роду упереджень.
Я років 6 тому була в Німеччині і мене дуже здивувало, що там потрібно було заплатити мінімум 100 євро за тварину з притулку, в обов'язковому порядку. Я тоді обурилася: адже ми віддаємо безкоштовно. Думала, що це – якась скнарість.
Мені сказали фразу, яку я не зрозуміла тоді – просто була наївним недолугим товаришем. А тепер дуже добре розумію. Вони сказали: якщо людина не може оплатити навіть 100 євро (для німців це не були великі гроші), то як він буде тварину лікувати, утримувати, платити податки?
Можна, звичайно, допомогти людині, коли в неї ситуація така тимчасово – залишилася без роботи, наприклад. Але спочатку віддавати тварину і оплачувати все... Я раніше так робила іноді. Потім подумала: а якщо зі мною щось трапиться або не буде можливості допомагати цим людям, то вони її викинуть? Або годувати не будуть? Навіщо тоді таке влаштування?
У притулку тварин лікують, щеплять, стерилізують
Тому я вважаю, що за тварин з притулку люди можуть щось оплатити і це добре, а не погано. Притулок нічого не повинен оплачувати людям. А породисті тварини повинні бути дорогі – породу потрібно зберігати, правильно розводити. Хочеш породисте – плати гроші. Тоді є гарантія, що людина буде і дорогий корм якісний купувати, максимально дивитися за вихованцем.
Взагалі головне зло – коли плодять цуценят і кошенят, а потім викидають на вулицю. Села навколо всі були проти стерелізації, вважали: "собака не буде охороняти, буде товста і лінива". Я їм багато часу пояснювала, ходила в магазини, розмовляла як би між іншим. Тепер вся округа приїжджає до нас.
Села навколишні вже перестали на нас гарчати. Вони нас 4 рази підпалювали раніше – горів паркан. Справа в тому, що до нас тут було якесь виробництво – стояв дуже жахливий запах і багато відходів, які йшли на звалище поряд з селом. Ось люди думали, що ми будемо таке ж творити. А так бачать, що ми нікого не чіпаємо. Більше того, будь-яка людина з округи може зателефонувати, попросити забрати тварину або стерилізувати, полікувати.
Притулок чотири рази намагалися підпалити
Насправді ж ми боремося не з тими тваринами, які живуть на вулиці, а з тими, хто їх викидає. А це – вітряні млини. Поки не буде законодавства.
Один законопроект раніше вже був, але його "зарубали". Зараз ми хочемо доробляти другий – подібний. Я дуже сподіваюся, що на цей раз нам все вдасться. Тому що без цього ніяк.
Ми просто локально бігаємо гасимо пожежі з відром, коли треба накривати це все масштабно. Так, як в інших країнах – в Нідерландах, Чехії і так далі. Там практично немає безпритульних тварин, хіба іноді коти. І процес цей зайняв від 3 до 7 років, у кого як.
У нас зараз, в основному, дерев'яні вольєри. Є також дві кам'яні будівлі. Звичайно ж, для того, щоб максимально поліпшити умови для наших тварин і щоб було приємніше співробітникам і гостям, потрібна реконструкція. Ми 13 років тулилися в орендованих приміщеннях і постійно ремонтували чужі будівлі. Тепер хочемо зробити реконструкцію в притулку, де земля вже наша.
Для реалізації буде побудований 51 модуль, кухня, склади для харчування і матеріалів, парк для прогулянок, карантинне, інфекційне відділення. Також буде проведено озеленення території. У кожному модулі – 16 вольєрів. Вартість одного модуля становить близько 2,5 млн.грн.
Важливо, щоб притулок був реконструйований згідно з планом: відео
Архітектурна компанія AIMM зробила проект, який передбачає дуже комфортні вольєри – конструкції для собак, котів. Дуже важливо, що вони – теплі. Там буде всередині виведена вода, каналізація, вентиляція.
Зараз такого у нас практично немає – лише одна будівля. Плюс велика – тварини не бачитимуть одне одного. Зараз у нас велика біда: вольєри розташовані один навпроти одного і призводить це до того, що собаки дуже сильно нервують, заводять один одного, багато гавкають.
Також в планах – гідні інфекційне і операційне відділення. Зараз у нас є операційна, але там живуть цуценята та кошенята. Це ж приміщення у нас працює і як офіс, і як такий ось центр притулку. А хотілося б, щоб операційна була операційною, а окремо було місце, куди ми могли б прийти з людьми – поговорити, обговорити проблеми притулку або їх бажання взяти тварину. Стаціонар для тварин ми раніше почали робити, але зайняли котами.
Обов'язково важливо зробити кімнату адопції, де люди могли б бачити на екрані наших тварин – відео, фотографії – і обирати. Тому що не завжди зручно ходити по притулку:
Люди бачать цих тварин і дуже засмучуються, бо хочеться забрати взагалі всіх. Для багатьох це просто шок – потрапити до притулку, де стільки сирітських очей. І часто їдуть, так і нікого не обравши, але з обіцянкою повернутися.
Буде набагато ефективніше, коли люди будуть просто нам говорити приблизно, кого б вони хотіли, а ми – надавати відео і фотографії тварин згідно їх вподобанням.
Зараз вольєри для собак в "Сіріусі" виглядають так
Також в модулях передбачені дворики для того, щоб тварини могли там гуляти. Зараз у нас є великий вигульний парк з двома озерами. Але туди тварину можуть вивести тільки волонтери на повідку, а всі інші чекають свого вигулу. Є у нас вигульні майданчики, але вони невеликі і це не зовсім зручно.
Також плануємо нові приміщення для котів – "котячий будинок" двоповерховий в склі. Тобто можна буде спостерігати, як котики грають, як біжать до людей. Візуальне сприйняття – дуже важливо. Коли вони всі перед тобою, за склом, а не в клітці – це краще сприймається і одразу ж вибирається хтось. Я вже спостерігала за цим.
Один такий модуль будується за пару місяців і, на даний момент, він коштує 2,5 млн гривень. Але зараз у нас йде робота над тим, щоб перепроектувати ці будівлі – максимально здешевити і зробити ще комфортніше. Ми побудували перший модуль, будуємо вже другий. Я сподіваюся, що надалі вони будуть коштувати набагато менше і, в зв'язку з цим, знайдуться більше бажаючих допомогти нам зробити реконструкцію.
Яким буде "Сіріус" після реконструкції:
Я хочу, щоб притулок був просто таким перевалочним пунктом: тварина "приходить", ми її впорядковуємо, і тут же вона "йде". Для цього нам потрібна реконструкція – одна зі сходинок до досягнення моєї мрії, такого "притулку майбутнього".
Ми відкрили окремий рахунок для реконструкції – реквізити є на сайті. 5 млн вже один наш благодійник вклав – на два модуля якраз.
Один з перших варіантів – корм сухий для малечі і стареньких. Також дуже потрібні 2 мл шприци – зараз якраз починається вакцинація. Решта – стандартні препарати та корми, які потрібні завжди.
Крім того, тут завжди раді професійним фотографам і кінологам, які могли б допомогти з соціалізацією тварин, щоб ті швидше знайшли будинок. Чекають і бажаючих допомогти пиляти дрова, щоб зробити дерев'яні підлоги у вольєрах – більшість старої підлоги вже прогнила. Свій будівельник в притулку є, але однієї людини для такого обсягу робіт мало.
Вічне питання – фінанси. Без грошей не буде ні їжі, ні будівельників, ні лікування – нічого.Карта притулку: 4246 0010 0170 4737 ( ПриватБанк)
Ну і, звичайно ж, дуже потрібні господарі для тварин – "у великих кількостях". Якщо хочете взяти собаку або котика – звертайтеся до волонтерів притулку: +38 067 509 18 92, +38 096 131 03 91.