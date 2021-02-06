Шоумен Сергій Притула назвав найбільшою проблемою української армії – гроші. Він сам ще з початку війни на Донбасі займається волонтерством та допомагає військовим фінансово, адже, як зазначив Притула, у Держбюджеті просто немає достатньо грошей для Збройних сил України.

Притула в інтерв'ю програмі "11 запитань" зауважив, що за останні роки в Державному бюджеті нібито стало більше грошей. Однак цього для ЗСУ все одно надто мало.

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"Це не бюджет розвитку, це бюджет "підтримання штанів" та зарплатного фонду. Для того, щоб відбулися якісь комплексні зрушення – треба дуже багато грошей", – пояснив Притула.

Він запевнив, що Україна не зможе самостійно розв'язати цю проблему.

Дуже добре, що знаходять партнерів, які забезпечують нас навіть катерами для москітного флоту,

– сказав телеведучий.

Довідка. Військово-морські сили ЗСУ очікують, що вже в першій половині 2021 року в Україну прибудуть американські патрульні катери класу "Айленд". Загалом військові очікують, що до кінця року матимуть 5 таких катерів.

За його словами, якщо Україні дали катер, то це не означає, що вже нічого не треба робити. Насправді державі ще необхідно:

відправити команду на навчання;

заплатити за транспортування;

зробити ремонт та технічне переоснащення.

"Утримання цього теж дорого коштує", – наголосив Притула.

Притула розповів про українську армію та її фінансування: дивіться відео