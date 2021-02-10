Я в грі, – Притула прокоментував чутки про те, що йде з політики
У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Сергій Притула нібито хоче залишити політику. Він вже прокоментував чутки та запевнив, що не збирається цього робити.
Джерело:Фейсбук Сергія Притули
Він додав, що ніхто від нього цього не дочекається і він продовжує "бути у грі". Притула також запевнив, що його плани залишились стабільними, а з амбіціями також усе гаразд.
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"Кітики, по-перше, не дочекаєтесь (що він залишить політику – 24 канал). Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти, але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюсь", – запевнив політик.
Гравець на полі, Притула в грі, м'яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями,
– заявив Притула.
Притула пообіцяв українцям достатньо цікавий та насичений 2021 рік, а також закликав "триматися купи", адже буде дуже багато роботи.
"Моя мотивація нікуди не зникла, а от коло прихильників та однодумців, навпаки, зросло. Можливо це і є причиною цих вкидів, які почали з'являтися останнім часом у мас-медіа", – додав політик.
Він назвав людей, які обговорюють його вихід з політики у мережі, псевдополітологами.
За словами Притули, що раніше він прийняв для себе серйозне та вагоме рішення – не бути байдужим та спробувати щось змінити в країні. Саме тому з того часу нічого не змінилося.
Як прокоментували чутки у "Голосі"
Там зазначили, що Притула є членом партії "Голос", однак вже не в політраді. Сама політсила продовжує працювати.
"Зараз партійці обрали новий склад політради для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", – сказали у партії.
Нові заступники:
- програмний напрямок – Інна Совсун;
- міжнародні питання – Андрій Осадчук;
- парламентський напрямок – Ярослав Железняк.
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