У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Сергій Притула нібито хоче залишити політику. Він вже прокоментував чутки та запевнив, що не збирається цього робити.

Він додав, що ніхто від нього цього не дочекається і він продовжує "бути у грі". Притула також запевнив, що його плани залишились стабільними, а з амбіціями також усе гаразд.

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"Кітики, по-перше, не дочекаєтесь (що він залишить політику – 24 канал). Так, я розумію, що багато кому цього хотілося б. Багато кому я заважаю, плутаю карти, але якщо я щось кажу і прикріплюю до цього своє слово, то я його завжди дотримуюсь", – запевнив політик.

Гравець на полі, Притула в грі, м'яч на моїй стороні, відповідь не забариться. Ну це я тим людям, котрі займаються дурницями,

– заявив Притула.

Притула пообіцяв українцям достатньо цікавий та насичений 2021 рік, а також закликав "триматися купи", адже буде дуже багато роботи.

"Моя мотивація нікуди не зникла, а от коло прихильників та однодумців, навпаки, зросло. Можливо це і є причиною цих вкидів, які почали з'являтися останнім часом у мас-медіа", – додав політик.

Він назвав людей, які обговорюють його вихід з політики у мережі, псевдополітологами.

За словами Притули, що раніше він прийняв для себе серйозне та вагоме рішення – не бути байдужим та спробувати щось змінити в країні. Саме тому з того часу нічого не змінилося.

Як прокоментували чутки у "Голосі"

Там зазначили, що Притула є членом партії "Голос", однак вже не в політраді. Сама політсила продовжує працювати.

"Зараз партійці обрали новий склад політради для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", – сказали у партії.

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