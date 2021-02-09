Притула більше не входить до керівництва "Голосу": яке його майбутнє в партії

Сергій Притула більше не є заступником голови та членом політичної ради партії "Голос". Однак він залишається членом політичної сили та продовжує з нею співпрацювати.

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що на останньому з'їзді переобрали керівництво партії. За його словами, припинення повноважень Сергія Притули – це нормальна демократична процедура.

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Притула не належить до керівництва, але він залишається членом партії. Це можна простежити й за його діями, і за офіційними джерелами інформації. Наскільки я знаю, у його плани входить подальше спілкування з київським осередком партії, яку він вів на вибори,

– сказав народний депутат.

Ярослав Юрчищин додав, що нічого не знає, про нібито припинення спілкування волонтера з активом "Голосу".

"Переобрання керівництва – нормальна демократична процедура. За нашим статутом пропозицію щодо персонального складу подає голова партії Кіра Рудик. Вона відрекомендувала новий склад керівництва, за нього проголосували", – підсумував він.

З'їзд партії "Голос" відбувся 29 січня 2021 року. Під час зібрання ухвалили рішення цілковито оновити склад політради. У підсумку Сергій Притула перестав бути заступником голови політсили.