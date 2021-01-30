Прицільні обстріли та поранені військові: деталі про важку добу на Донбасі

Доба 30 січня на Донбасі видалась особливо важкою. У районі Операції об'єднаних сил бойовики 4 рази порушили перемир'я. Є поранені.
Джерело: ООС
Крім того, у лікарні помер український військовий Роман Дзюбенко, якого раніше поранив снайпер.
До теми На Донбасі поранили двох українських бійців: в якому вони стані
Військовим Збройних сил довелось відповідати на обстріли окупантів, тож вони відкрили вогонь.
До слова, за добу сапери ДСНС розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 271 потенційну вибухівку.Зверніть увагу! Протягом доби 29 січня бойовики теж порушували перемир'я. Вони запустили над позиціями українських захисників безпілотник, скинувши снаряд ВОГ-17. Двоє наших військових отримали осколкові поранення.