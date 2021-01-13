Після впровадження жорстоких карантинних обмежень, більшість підприємців перейшли в онлайн та зосередилися на інтернет-торгівлі. Хоча, звісно, певним галузям, а особливо готельно-ресторанному бізнесу на тлі коронакризи, найгірше.

Виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважила, що усі навряд чи вийдуть неушкодженими. Більше про те, чи всі підприємці пристосувалися до нових умов та як налаштовані пройти цей карантин вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Налаштовані оптимістично

За її словами, усі налаштовані достатньо оптимістично, попри те, що є певні перестороги щодо майбутнього.

Рівні умови для всіх гравців ринку – це наша мета,

– зазначила Дерев'янко.

Знає, що очікувати від уряду

Вона відзначила, що ситуація у сфері бізнесу не дуже суттєво змінилася. Ще попереднього разу було багато запитань, як функціонуватиме ця галузь.

"Проте бізнес вже певним чином пристосувався і вже знає, чого очікувати від будь-яких обмежень, які держава може запропонувати", – також сказала експертка.

Бізнес не розраховує на державу

Дерев'янко додала, що навряд чи бізнес суттєво розраховує на підтримку з боку держави. "Єдине, на що він розраховує, це на продовження реформ", – вона зауважила.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні: коротко

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей. Серед нових випадків інфікування 187 дітей та 367 медпрацівників.

Станом на 13 січня на коронавірус захворіли понад 1 мільйон 130 тисяч українців.

Одужав 826 871 пацієнт, внаслідок ускладненого перебігу COVID-19 20 214 людей померли.



Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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