Пришвидшення вакцинації та підтримка бізнесу: як минула нарада Зеленського

Джерело:Офіс Президента
Головною темою селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського була протидія поширенню коронавірусу. Під час обговорення президент України заслухав доповідь про поточну ситуацію в Україні та анонсував ухвалення низки законодавчих ініціатив.
У традиційній селекторній нараді взяли учать прем'єр-міністр Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
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Володимир Зеленський повідомив, що має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким, держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення проти коронавірусу. Після цього постановою Кабінету Міністрів створять спеціальний компенсаційний фонд.
Також Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".До слова! Українці можуть записатися на вакцинацію у кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Після підтвердження запису стежте за сповіщеннями у "Дії". Система повідомить вас, коли відкриється запис на щеплення.
Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.
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Прем'єр-міністр поінформував, що активних хворих в країні станом на 22 березня понад 263 тисячі.
З 63 тисяч ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тисяч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тисячі 652 із 4 тисяч 909,
– зазначив голова уряду.
Як додав Шмигаль, Київ, Вінницька та Івано-Франківська області нині мають найбільшу динаміку зростання кількості хворих на COVID-19.
Денис Шмигаль сказав, що 20 березня Державної комісії з питань ТЕБ і НС віднесла до червоної зони Київ та Одеську область. Володимир Зеленський доручив розробити механізм спільної з органами місцевого самоврядування підтримки бізнесу і людей у червоних зонах.
Додамо, що станом на 22 березня у червоній зоні опинилися 7 регіонів. Найвищий рівень небезпеки, окрім Сумщини, спостерігають у Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській і Київській областях.