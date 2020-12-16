Глава МЗС Дмитро Кулеба перелічив, якими будуть головні пріоритети у зовнішній політиці України у 2021 році. Водночас невдовзі президент Зеленський особисто зустрінеться із послами та обговорить це питання.

Про основні пріоритети у роботі свого відомства Кулеба розповів під час конференції "Дипломатія-2021". Серед іншого – більш тісна економічна співпраця між Україною та країнами Азії, Африки і Латинської Америки.

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Основні пріоритети роботи МЗС на 2021 рік:

Протидія російській агресії.

Створення Кримської платформи.

Тісніша співпраця з українцями, які проживають за кордоном.

Створення нових майданчиків та напрямів, які б тісніше зв’язували Україну із Заходом (як, приміром, формат "Люблінського трикутника").

Формування взаємин з новою адміністрацією президента США.

У 2021 році продовжуватиметься протидія російській агресії на всіх фронтах. Це буде рік запуску Кримської платформи. Це також буде рік закордонних українців: ми серйозно працюватимемо над підвищенням ефективності взаємин із ними. Продовжуватимемо рухатися по азійському треку, займатимемося Африкою більш предметно,

– сказав він.

Крім того, серед ключових напрямів для України на 2021 рік залишається формування взаємовідносин з адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена.

"Звичайно в наступному році буде ще одна інтрига і тема – це відносини зі Сполученими Штатами. Я переконаний, що у результаті співробітництва наших двох держав ми станемо ще сильнішими і наше партнерство зі США поглибиться", – переконаний Кулеба.

Що ж до співпраці з європейськими колегами, то перш за все багато уваги приділятиметься Люблінському трикутнику. Втім, можливе створення й інших майданчиків для співпраці.

"В цьому році ми створили "Люблінський трикутник"… Я розмовляв із польським главою МЗС, із литовським колегою. Всі підтвердили, що це – важливий проєкт, який ми розвиватимемо надалі. Створюватимемо нові мережива, щоб вплітати Україну ще тісніше у європейський контекст", – додав він.

Зеленський зустрінеться з дипломатами

Своєю чергою, президент Зеленський візьме участь у нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ. На ній також обговорюватимуть стратегічні пріоритети зовнішньої політики України.

"Президент візьме участь у нараді послів, ця зустріч буде висвітлюватися публічно", - розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель в коментарі Укрінформу.

Мендель пояснила, що це – щорічна зустріч президента з українськими послами за кордоном.