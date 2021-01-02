Якими будуть пріоритети дипломатичної роботи України у 2021 році: що кажуть в ОП
В Офісі Президента назвали 3 основні цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди України у 2021 році. Вони стосуються миру на Донбасі, деокупації Криму та активної участі української сторони на міжнародній арені.
Про те, чим займатимуться українські дипломати у 2021 році, "Дзеркалу тижня" розповів заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква.
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Мир на деокупованому Донбасі, Крим у складі нашої держави, Україна – активний міжнародний гравець – це три ключові цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди у 2021 році,
– зазначив Жовква.
За його словами, пріоритетом є збереження та зміцнення міжнародної підтримки України.
Що для цього робитиме Україна
- розвиватиме активне двостороннє співробітництво зі стратегічними партнерами — США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою, Азербайджаном;
- триватиме робота над реалізацією домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі.
Саміт у нормандському форматі – серед пріоритетів
У 2021 році ставимо за мету проведення наступного саміту в Нормандському форматі,
– додав Жовква.
Його стратегічним завданням буде обговорення питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. За словами заступника керівника ОП, Україна й надалі розраховує на підтримку партнерів – Німеччини та Франції.
Які тактичні завдання визначили
- збереження перемир'я;
- активізація роботи Тристоронньої контактної групи;
- подальший обмін утримуваними особами;
- функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових;
- розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках;
- реалізація оновленого плану розмінування;
- забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;
- безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території.
Крім того, працюватимуть і над посиленням міжнародного тиску на Росію для виконання нею своїх зобов'язань.
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На питанні повернення Криму теж акцентуватимуть
За словами Жовкви, у 2021 році також працюватимуть над питанням деокупації Криму.
Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи. Його готуються провести влітку 2021 року.
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