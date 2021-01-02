В Офісі Президента назвали 3 основні цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди України у 2021 році. Вони стосуються миру на Донбасі, деокупації Криму та активної участі української сторони на міжнародній арені.

Про те, чим займатимуться українські дипломати у 2021 році, "Дзеркалу тижня" розповів заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква.

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Мир на деокупованому Донбасі, Крим у складі нашої держави, Україна – активний міжнародний гравець – це три ключові цілі, які визначатимуть пріоритети для дипломатичної команди у 2021 році,

– зазначив Жовква.

За його словами, пріоритетом є збереження та зміцнення міжнародної підтримки України.

Що для цього робитиме Україна

розвиватиме активне двостороннє співробітництво зі стратегічними партнерами — США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Канадою, Польщею, Литвою, Азербайджаном;

триватиме робота над реалізацією домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі.

Саміт у нормандському форматі – серед пріоритетів

У 2021 році ставимо за мету проведення наступного саміту в Нормандському форматі,

– додав Жовква.

Його стратегічним завданням буде обговорення питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. За словами заступника керівника ОП, Україна й надалі розраховує на підтримку партнерів – Німеччини та Франції.

Які тактичні завдання визначили

збереження перемир'я;

активізація роботи Тристоронньої контактної групи;

подальший обмін утримуваними особами;

функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових;

розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках;

реалізація оновленого плану розмінування;

забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території.

Крім того, працюватимуть і над посиленням міжнародного тиску на Росію для виконання нею своїх зобов'язань.

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На питанні повернення Криму теж акцентуватимуть

За словами Жовкви, у 2021 році також працюватимуть над питанням деокупації Криму.

Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи. Його готуються провести влітку 2021 року.

Зверніть увагу! Раніше в Офісі Президента заявили, що попри пандемію коронавірусу та карантин, Україна у 2020 році була активною на міжнародній арені. Серед основних здобутків назвали отримання статусу партнера НАТО з розширеними можливостями, військову допомогу США, саміт Україна – ЄС. Детальніше читайте за посиланням.