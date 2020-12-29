На окупованих територіях Донеччини та Луганщини примусово пройшли паспортизацію приблизно 300 тисяч громадян України. Водночас в Криму – понад 2 мільйони.

Відповідну проблему в Україні хочуть вирішити завдяки законопроєкту про державну політику перехідного періоду. Проєкт закону перебуває на стадії розробки. Про це в інтерв'ю ТСН розповів міністр реінтеграції Олексій Рєзніков.

Актуально Компенсація за зруйноване житло на Донбасі: Резніков поділився успіхами програми

Він додав, що всі українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях – заручники окупаційного режиму.

Люди змушені брати ті паспорти, тому що вони є заручниками, це їх спосіб споживання там,

– сказав Рєзніков.

Що робитимуть в Україні

Міністр додав, що держава повинна знайти механізм щодо роботи з наслідками ситуації на окупованих територіях. Також він зауважив, що після прийняття законопроєкту, претензій до громадян, які отримали паспорти Росії – не буде.

"Коли відбудеться деокупація, у них буде право вільного вибору, що робити з тим паспортом. Задекларувати, що вони від нього відмовляються – визнають тільки українське громадянство", – зазначив Рєзніков.

Проте міністр зазначив, що відповідні дії мають вирішити для себе власне громадяни.

Можливо, хтось вирішить, що хоче бути громадянином Росії — має право — це його життя, будь ласка. Тоді визначайтеся, що ви робите з українським паспортом,

– сказав він.

Позбавлення громадянства

За словами міністра реінтеграції, українське законодавство не дає легітимної підстави позбавити особу громадянства за наявності іншого.

"Позбавлення громадянства можливе за інших обставин – це державна зрада тощо. Наявність іншого громадянства не є ознакою державної зради", – зауважив Олексій Рєзніков.

Він додав, що саме тому під час перехідного періоду людині запропонують визначитися з громадянством.